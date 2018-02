Der Aktienmarkt steht auf der Kippe.

Nach den jüngsten, schweren Kursverlusten wird eine Erholung immer wahrscheinlicher. Die Risiken am Aktienmarkt sind damit aber nicht vom Tisch.

Wie angespannt die Situation am deutschen Aktienmarkt ist, zeigt eine Kurve ganz besonders: Das Schwankungsbarometer VDax. In diesem Index stecken die Erwartungen, die professionelle Anleger an den Markt haben: Je höher der VDax, desto größere Kursausschläge werden erwartet. Am Freitag hat der VDax mit Werten um 20 Prozent den höchsten Stand seit zehn Monaten erreicht. Für Anleger bedeutet das: Der ruhige Aufstieg der vergangenen Monate ist zunächst einmal beendet; allerdings ist die Situation noch nicht so extrem, dass man von einem Crash oder Ausverkauf reden kann. Die zweite Kurve, die als klassisches Krisenbarometer dient, hat bisher kaum reagiert: Der Goldpreis. Er pendelt weiter in der Bandbreite der vergangenen Wochen zwischen 1330 und 1360 Dollar je Unze. Aktuell notiert Gold sogar am unteren Rand dieser Spanne. Grund dafür ist zum einen der Zinsanstieg, da höhere Zinsen ein klassischer Gegner des zinslosen Goldes sind. Zum anderen kam, zumindest kurzfristig, der Dollar-Verfall zum Stehen. Insgesamt spricht die jüngste Lethargie des Goldpreises dafür, die aktuellen Turbulenzen nicht als Systemkrise einzustufen, sondern zunächst als Korrekturphase.

Anzeige

Allerdings, einfach wieder zur Tagesordnung übergehen sollten Anleger nicht. Der Kursverfall der vergangenen Tage hat allen Investoren gezeigt, wie schnell sich mühsam über Wochen aufgebaute Kursgewinne in Luft auflösen. Eine solche Verunsicherung führt dazu, dass es in der nächsten Erholungsphase vermehrt zu Verkäufen kommt, weil viele Anleger noch auf guten Buchgewinnen sitzen.

Leitindex : Zinsen und Euro bremsen Dax weiter aus Der Dax hat am Montag weitere Verluste erlitten. Die höheren Zinsen und der starke Euro seien „ein gefährlicher Cocktail“ für den deutschen Leitindex.

Der Dow Jones hat noch 2000 Punkte Spielraum Der wichtigste Aktienmarkt, an dem die große Tendenz der nächsten Wochen ausgemacht wird, ist die amerikanische Börse. In sechs Tagen hat der Dow Jones rund 1000 Punkte verloren. Das war der stärkste Einbruch der gesamten Trump-Rally seit Herbst 2016. Gebrochen wurde der kurzfristige, seit November laufende Trend. Der seit September laufende Trend hält noch. Und zur 200-Tage-Linie, die den mittel- bis langfristigen Trend markiert, hätte der Dow sogar noch 2000 Punkte Luft. Im Dax ist die Situation weniger komfortabel. Hierzulande ist der Leitindex schon marginal unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Zugleich konnte er auch nicht mehr die letzten mittelfristigen Tiefpunkte verteidigen, die (im Tagesverlauf) bei rund 12-850 Punkte lagen. Beides sind ernste Warnsignale. Die gleiche Schwäche wie der Dax zeigt auch der europäische Aktienindex Stoxx 600, der ebenfalls den Trend der vergangenen Monate gebrochen hat.

Riedls Dax-Radar : Fünf Risiken für deutsche Aktien Die jüngsten Kursverluste im Dax waren heftig, die Marke von 13.000 Punkten wurde innerhalb kürzester Zeit durchschlagen. Die Gefahren für den Dax nehmen zu.

Die brenzlige Situation der Kurskurven passt zum fundamentalen Umfeld. Es sind vor allem zwei Entwicklungen, die viele Anleger und Banken bisher nicht auf ihrer Rechnung hatten: den starken Anstieg des Euro und die deutliche Aufwärtsentwicklung der Zinsen. In der Spitze hat der Euro in den vergangenen Tagen das Niveau um 1,25 Dollar erreicht. Die gesamte Bandbreite zwischen 1,23 und 1,27 ist seit 15 Jahren eine ausgeprägte Schiebezone zwischen Euro und Dollar. Das lässt erwarten, dass es hier auch jetzt wieder nicht in einem Zug durchgeht. Nachdem der Euro in drei Monaten fast 10 Cent gegenüber dem Dollar gewonnen hat, wird eine Verschnaufpause immer wahrscheinlicher. Die Erholung kommt, wenn sich Euro und Zinsen beruhigen Das gilt auch für die Zinsen: Sowohl in den Vereinigten Staaten wie auch an den europäischen Anleihemärkten gab es in den vergangenen Wochen einen heftigen Kursverfall und einen starken Zinsanstieg. Doch weil nun die Unsicherheit wächst, könnte das auf dem gedrückten Niveau wieder zu Käufen von Bonds animieren. Das würde den jüngsten Zinsanstieg am langen Ende erst einmal deckeln.

Eine Verschnaufpause im Euro und eine Entspannung bei den Zinsen wären das fundamentale Umfeld für eine Erholung der Aktienmärkte. Im Dax könnte die Zone um die 200-Tage-Linie die Basis dafür werden, im Dow Jones der Trend der vergangenen Monate. Ob ein solch kurze Erholung dann aber stark genug ist, die Verluste der vergangenen tiefroten Woche auszugleichen, ist fraglich.