Mit der Marke 13.000 Punkte hat der Dax ein neues Hoch erreicht. Gut möglich, dass es hier zu einer kurzen Verschnaufpause kommt. Angst vor dem großen Absturz müssen Anleger derzeit aber nicht haben.

Der Crash will einfach nicht kommen, obwohl er doch schon seit Monaten, eigentlich schon seit Jahren, von so vielen Profis erwartet wird. Und jetzt hat der Dax auch noch die neue Höchstmarke 13000 erreicht, wenn auch bisher nur für ein paar Sekunden. Alles nur ein Präludium für den großen Zusammenbruch? Statistisch gesehen haben Crash-Propheten schlechte Karten. Seitdem es Aktienmärkte gibt – und hier reichen die wissenschaftlichen Untersuchungen über die langfristige Performance britischer Aktien bis ins späte 17. Jahrhundert zurück – verlaufen Aktienmärkte zeitlich gesehen in einem wesentlich längerem Ausmaß in einer Aufwärtsbewegung als in einer Abwärtsbewegung. Das hat den einfachen Grund, weil die fundamentale Basis der Börsen, die allgemeine Wirtschaft und Unternehmen, sich schrittweise weiter entwickeln. Es gibt zwar Brüche, doch die große Tendenz zeigt nach oben.

Anzeige

Nicht umsonst warnt der erfolgreichste Investor aller Zeiten, Warren Buffett, ausdrücklich davor, diese grundlegende Tendenz der Aktienmärkte nicht nur nicht zu nutzen (indem man keine Aktien kauft), sondern sie auch noch aktiv zu bekämpfen.

Es gibt in der gesamten Börsengeschichte keinen einzigen Spekulanten, der mit Short-Geschäften, also Spekulationen auf fallende Kurse, dauerhafte Reichtümer angehäuft hat, die mit Buffetts Imperium vergleichbar wären. Und auch die aktuellen Crash-Propheten schneiden mit ihren Fonds, in denen sie real beweisen müssen, was sie können, durchweg blamabel ab. Insofern ist es bedauerlich, dass gerade sie in den vergangenen Jahren beim breiten Anlagepublikum immer wieder auf so große Resonanz gestoßen sind. Schwarzseher wollen das gute Börsenumfeld nicht wahrhaben Denn das Börsenumfeld ist keineswegs schlecht. Die Aussichten für die Konjunktur wurden gerade wieder einen Tick erhöht. Leichte Aufwärtsrevisionen dieser Art sind ideal für die Börse: Einerseits zeigen sie, dass die Zukunft noch ein Stück dynamischer abgehen kann; andererseits ist der Anstieg noch nicht so hektisch, dass es zu einer Übertreibung kommt.

Premium Dax 13.000 : Zehn Tipps für das Anlegen am Allzeithoch Der jüngste Dax-Rekord schürt erneut die Angst vor dem Crash. Doch deshalb Geld bei der Bank zu horten, bleibt eine schlechte Idee. Mit diesen Anlageideen für die Börse fahren Investoren besser.

Wachstumsraten um zwei Prozent, die es bei vielen Industrieländern derzeit etwa gibt, sind für die Anlagemärkte optimal. Bei drei bis vier Prozent wird es gefährlich. Ein solcher Zuwachs ist zum einen auf Dauer kaum zu halten – damit entsteht Enttäuschungspotenzial. Zudem besteht die Gefahr, dass dann wichtige Zielgrößen wie Löhne und Preise aus dem Ruder geraten. Bei moderatem Wachstum bleibt auch das Zinsniveau niedrig. Zwar müssten die Renditen nach klassischem Muster langsam weiter anziehen, doch die politische Keule der Notenbanken hält sie unten. Und es gibt keine echten Anzeichen dafür, dass Fed oder EZB an diesem Kurs grundsätzlich etwas ändern – erst recht nicht, wenn neue Krisen wie in Spanien die mühsam erreichte Erholung gefährden könnten.

Stelter strategisch : Der Glaube an den ewigen Aufschwung Börsenrekorde Weltwirtschaftsboom und weit und breit kein Crash in Sicht- Heute kann ich gleich zwei Geständnisse machen. Ich habe mich geirrt. Und auch ich schreibe ab.

Sieben Kursschocks in 35 Jahren