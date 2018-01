Noch deutlicher zeigt sich das an den Wechselkursen. Wie ein Seismograph zuckt der Euro gegenüber dem Dollar nach jeder Meldung über eine mögliche Zinsverfestigung in Europa nach oben. Auf der anderen Seite könnte in den USA die neue Notenbankführung unter dem stärkeren Einfluss Trumps nur noch sehr behutsam die Zügel anziehen.

Trump hat sich von Anfang an über den einst schwachen Euro beschwert. Nun sieht es immer mehr danach aus, dass er einen stärkeren Euro bekommt, und der Dollar nachgibt.