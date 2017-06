Es sieht also ganz danach aus, dass Anleger fünf Milliarden Euro für ein Unternehmen bezahlen, das im vergangenen Jahr nicht einmal 300 Millionen Euro Umsatz gemacht hat und gleichzeitig 95 Millionen Verluste. Wenn es gut geht, könnten es in diesem Jahr 450 bis 500 Millionen Euro Umsatz werden. Ob Delivery nun echte Gewinne schafft, ist fraglich, vor allem fürs Marketing fallen hohe Kosten an.

Ein Substanzwert ist Delivery auch nicht. Zwar stehen nominell an die 50 Prozent Eigenkapital in der Bilanz und durch den Börsengang und die Kapitalerhöhung dürfte noch einiges dazukommen. Dennoch ist das vor allem die Folge von Firmenwerten und Markenwerten. Da aber stecken Abschreibungsrisiken drin, wenn das operative Geschäft nicht wie erwartet läuft.

Eine zehnfache Umsatzbewertung bei fraglicher Substanz und operativen Verlusten – das erinnert an die Hochzeiten der Jubelhausse um 2000. Wer damals auf echt verdiente Gewinne und reales Eigenkapital pochte, galt als Gestriger, der die Zeichen der neuen Zeit nicht erkannt habe. Nun, auch jetzt bekommen wir von aufstrebenden Jungunternehmern zu hören, dass es altmodisch sei, sich auf so etwas wie Nettogewinne oder KGVs zu kaprizieren.

Allerdings, gern wird bei dieser Geschichte vergessen, dass auch Amazon an der Börse eine herbe Entwicklung hinter sich hat. In der Baisse von 2000 bis 2001 hat die Aktie 90 Prozent ihres Werts verloren. Selbst die Aktien der besten Unternehmen gehen an der Börse in die Knie, wenn es nach einer überzogenen Hausse eine scharfe Bereinigung gibt.