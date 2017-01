Mit einer Bewertung der für 2017 erwarteten Nettogewinne um 17 sind die Aktien des S&P 500 keineswegs mehr billig. Das wäre nach einem Anstieg, der mittlerweile acht Jahre läuft, auch nicht realistisch. Dennoch ist der amerikanische Aktienmarkt noch nicht so teuer, dass man von einer Überhitzung sprechen kann.

Was macht Trump? Wie schnell steigen die Zinsen? Bricht die Konjunktur ein? Welche Geschäftsmodelle sind bedroht? Den Börsen steht ein unsicheres Jahr bevor. Anleger aber suchen stabile Aktien. Unser Ranking hilft dabei.

Im Dax ist die Situation ähnlich. Hier ist der Gesamtmarkt mit einer 14fachen Bewertung in einer mittleren Preislage, die klassisch ist für einen langen, intakten Aufwärtstrend. Von einer Euphorie wie im Jahr 2000, als eine lange Hausse-Phase zu Ende ging, ist derzeit nichts zu spüren.

9. Auf absehbare Zeit gibt es keine Anlagealternative zur Aktie

Die Vermögen der Deutschen haben 2016 wieder einen Rekordstand erreicht. Das hat vor allem mit zwei Entwicklungen zu tun: Mit Preissteigerungen bei Immobilien und Wertpapieren sowie mit fleißigem Sparen. Über lange Jahre profitierten die privaten Haushalte von passablen Zinseinnahmen, doch diese Quelle ist seit der extremen Geldpolitik der EZB versiegt. Damit wächst der Druck, neue Anlageformen zu finden: von Immobilien bis zu Kunstwerken, von Oldtimern bis zum Gold.

Doch keiner dieser Märkte ist so flexibel wie die Aktienbörse. Ein Anruf oder ein Klick genügen, und schon mit wenigen tausend Euro kann man sinnvoll anlegen und ansprechende Renditen erzielen. Wenn eine Aktie wie die Münchener Rückversicherung, ein Weltmarktführer, seit mehr als drei Jahrzehnten seine Dividende immer nur erhöht hat und derzeit eine Rendite von fünf Prozent vor Steuern bietet, dabei günstig bewertet ist, so ist dies eine ungleich attraktivere Anlage als die 0,2 Prozent, die es für zehnjährige Staatspapiere vom Schuldner Bundesrepublik derzeit gibt. Erst recht, wenn die Inflation wieder anzieht und Sachwerte einen zusätzlichen Schub bekommen. Und kein Sachwert ist so gut handelbar wie eine Aktie.