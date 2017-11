Die Wirtschaft in Deutschland legt einen Gang zu. Bisher ging es etwa mit einer Jahresrate von zwei Prozent nach oben, jetzt sieht es für dieses Jahr immer mehr nach plus 2,5 Prozent aus. Der Euro-Raum insgesamt macht die jüngste Belebung nicht mit, hier hat der Schwung zuletzt etwas nachgelassen. Für Anleger bleibt damit das gute Umfeld erhalten: Konjunktur, Investitionen, Produktion, Außenhandel – alles läuft in einem vertretbaren Korridor nach oben. Weder eine Überhitzung noch eine deutliche Abkühlung ist in Sicht.