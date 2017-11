Immerhin, die Wirtschaft in Deutschland ist stabil. Obwohl es zuletzt Anzeichen einer Beschleunigung gab, der Geschäftsklimaindex schon wieder gestiegen ist und die Prognosen heraufgesetzt wurden, kann man nicht von einer allgemeinen Überhitzung reden. Ob die Wirtschaft nun um 2,0 oder 2,5 Prozent wächst, ist für die Börse egal. Wichtig ist nur, dass es insgesamt in moderaten bis zügigen Schritten nach oben geht.

Die politische Hängepartie in Deutschland, immerhin die größte und wichtigste Wirtschaft in Europa, ist keine ernsthafte Belastung für die Märkte­, solange die Aussicht besteht, dass es in den nächsten Wochen eine wie auch immer strukturierte Regierung der demokratischen Parteien gibt. Erst wenn es auf Neuwahlen zulaufen sollte, wäre das ein echter Unsicherheitsfaktor für die Märkte. Derzeit ist dieses Szenario aber unwahrscheinlich.

Einen guten Lauf hat die US-Wirtschaft. Wahrscheinlich dürfte es deshalb Mitte Dezember zur erwarteten Zinserhöhung kommen. Dass der Dollar davon nicht stärker profitiert, hat mit den Erwartungen für 2018 zu tun: Gerade weil die US-Notenbank schon einige Zinserhöhungen hinter sich hat, hätte sie nun auch wieder Spielraum, im Notfall die Zinsen zu senken.

Die EZB hingegen hat schon so viel geldpolitisches Pulver verschossen, dass eine weitere Expansion wenig realistisch ist. Für 2018 sind bei den Anleihekäufen ohnehin weitere Reduzierungen geplant, also restriktive Schritte. Der Euro könnte in diesem Umfeld seine Aufwärtsentwicklung gegenüber dem Dollar wieder aufnehmen und in den nächsten Wochen erst einmal bis 1,20 klettern.