Der September war ein guter Monat für Dax, Dow Jones und Euro Stoxx. Im Schatten blieben dagegen die Technologieaktien in den USA. Mehrmals versuchte der wegweisende Index, der Nasdaq 100, über die Marke von 6000 Punkten zu kommen. Dreimal ging dieser Versuch schief. Gestern jedoch, am 5. Oktober, schloss der Nasdaq-Index bei 6057 Punkten. Auch wenn der Durchbruch noch nicht nachhaltig ist (also die Marke von 6000 noch nicht um mehr als drei Prozent übertroffen wurde), stehen die Chancen gut, dass nun auch die Technologieaktien den großen Aufwärtstrend an den Börsen wieder mittragen.

Die neue Dynamik der High-Tech-Papiere ist ein wichtiger Grund, der in den nächsten Wochen und Monaten höhere Kurse erwarten lässt. Mit Apple, Microsoft, Amazon, Facebook und Google/Alphabet stehen die fünf führenden Werte der amerikanischen Technologiebörse für die Megatrends Internet, Onlinehandel, mobile Kommunikation, soziale Netzwerke. Ein Ende dieser Trends ist weder in der Realwirtschaft noch an den Kapitalmärkten absehbar. Alle fünf führenden Aktien verlaufen langfristig in stabilen Aufwärtsbewegungen.