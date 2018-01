Fast alles ist schon gestiegen: Anleihekurse seit mehr als 30 Jahren, Aktien seit der Finanzkrise, Immobilien besonders seit gut seit fünf Jahren, Mieten gefühlt seit Jahrzehnten. Die Geldmenge durch die Notenbanken ohnehin. Kunstwerke, Oldtimer, Gebrauchtwagenpreise – alles geht nach oben. Öl und Rohstoffe klettern seit vergangenem Jahr ebenfalls wieder, die digitalen Währungen schlagen Kapriolen.

Die Wirtschaft ist robust. In Deutschland legte sie 2017 um 2,2 Prozent zu. Im jüngst angelaufenen Jahr könnte es ebenso viel werden. Am Arbeitsmarkt fehlen Fachkräfte – das wird früher oder später die Löhne treiben. Es gibt im Finanzkosmos eigentlich nur zwei bedeutsame Kurven, die noch nicht so richtig in Fahrt gekommen sind: die Inflation und Gold.