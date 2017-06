Gibt es fundamentale Gründe, die hinter einer solchen Euro-Rally stehen könnten? Wirtschaftlich mehren sich die Anzeichen, dass es in Europa besser läuft. Das zeigen die Hoffnungen in Frankreich genauso wie der starke Ifo-Indikator hierzulande. Das wiederum schlägt sich am Zinsmarkt nieder. So sind die Renditen für zehnjährige Bundesanleihen allein in den vergangenen Tagen von 0,24 auf 0,36 Prozent hochgeschnellt. In Amerika ging es nur von 2,14 auf 2,22 Prozent hoch. Das ist absolut gesehen ein geringerer Anstieg, relativ ohnehin. Der amerikanische Zinsvorsprung, lange Zeit eine feste Größe, schwindet dahin.