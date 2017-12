Bei einem Indexstand von 13000 Zählern und 750 Euro Unternehmensgewinn ergibt sich für den Dax ein 2018er-KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von rund 17. In den vergangenen fünf Jahren lag die Spannweite der KGVs im Dax inklusive der Kursextreme zwischen 14 und 25. Werden die extremen Kursspitzen, die der Dax nur an einem oder wenigen Tagen erreicht hatte, geglättet, ergibt sich ein Bewertungsband zwischen 15 und 19. So gesehen ist der Dax derzeit also weder besonders teuer noch billig. Eine solche mittlere Bewertung ist zudem typisch für einen ruhigen, stabilen Aufwärtstrend und nicht für eine hektische Phase, nach der die Märkte zusammenbrechen.

Mit dem Bewertungsband des Dax und den erwarteten Gewinnen lassen sich fundamentale Zielzonen hochrechnen. Bei einem 19fachen KGV ergäben 750 Euro Gewinn Spielraum bis 14.250 Punkte; ein 15faches KGV ergäbe nur 11250 Punkte.