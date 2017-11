Die Angst vieler Anleger vor dem Wechsel an der Spitze der amerikanischen Notenbank war unbegründet. Es war auch ziemlich unwahrscheinlich, dass sich ein Präsident wie Donald Trump einen Hardliner holt. Nun wird es Jerome Powell, ein ehemaliger Investmentbanker, der nicht nur selbst vermögend ist, sondern beste Verbindungen zur Wall Street hat. Was will die Börse mehr?

Powell wird, soviel dürfte jetzt schon feststehen, im Wesentlichen die Politik von Janet Yellen fortsetzen. Also: Generell das Niveau der Zinsen niedrig halten und, wenn es denn opportun ist, sie vorsichtig in kleinen Schritten nach oben setzen. Das hat Yellen in den vergangenen Jahren gar nicht so schlecht gemacht. Immerhin wurde in den Vereinigten Staaten die Zinswende eingeleitet, ohne die Wirtschaft abzuwürgen und den Aktienanstieg zu gefährden. Im Gegenteil: Die Aktienhausse in Amerika läuft auf vollen Touren; alle großen Marktbarometer zeigen nach oben.