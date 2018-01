Am Beispiel BASF stellt sich die entscheidende Frage: Sind solche Unternehmensaussichten in Verbindung mit dem freundlichen Umfeld stark genug, dass sie eventuelle Rückschläge aus überhitzen Märkten wie den USA abfangen können?

Immerhin, es gibt im Dax derzeit mehrere Schwergewichte mit guten Geschäftsaussichten und vielversprechenden Kursbildern. BMW, Daimler und VW sind nicht überbewertet, bieten eine gute Dividende, und das Geschäft der Branche ist durch die Umwälzungen in Richtung E-Mobilität und autonomes Fahren mächtig in Bewegung gekommen. Als Basis läuft das klassische Geschäft mit Verbrennern auf Hochtouren. So gesehen war der Dieselskandal eine heilsame Krise, mit der die Branche kräftig aufgerüttelt wurde.