Für Anleger heißt das: Weder in Amerika noch in Europa ist mit einer Strangulierung der Märkte durch die Notenbanken zu rechnen. Während in den USA zumindest eine vorsichtige Anpassung des Zinsniveaus stattfindet, ist in Europa damit vorerst nicht zu rechnen.

Am langen Zinsende, bei den zehnjährigen Anleihen, zeigt sich diese Entwicklung besonders gut. Während die Renditen für US-Papiere seit dem September-Tief von 2,05 Prozent auf derzeit 2,35 Prozent gestiegen sind, ging es in Europa nach einem kurzen Anstieg von 0,30 auf 0,47 Prozent wieder in den Bereich 0,30 zurück.