George Soros wettet mit mehr als einer halben Milliarde Dollar auf das Scheitern Trumps. Er setzt darauf, dass sich früher oder später die Realitäten an der Börse wieder durchsetzen – und die sehen in seinen Augen düster aus. Vor allem die hohe Unsicherheit, die Trump für die Börse darstellt, ist für Soros ein Risiko.

Warren Buffett sieht das offensichtlich anders. Er hat nicht nur seine Bestände im größten Aktienunternehmen der Welt aufgestockt, in Apple. Sein Engagement in Eisenbahnaktien passt genau in die neue Politik Trumps.