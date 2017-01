Kaum geben die Aktienmärkte ein paar Prozente ab, schon ist davon die Rede, dass der Trump-Effekt verpufft. Dabei wird Trump die Märkte in Atem halten, solange er Präsident ist. Er bleibt ein Risiko im klassischen Sinn: Man weiß nie so genau, was jetzt nun wieder kommt.

Vor der Wahl war das ein Risiko nach unten. Nach der Wahl entpuppte es sich als Risiko nach oben. Auch das kann für Anleger von Nachteil sein - vor allem dann, wenn man aus Angst vorher ausgestiegen ist oder sogar auf sinkende Kurse gesetzt hat. Bestes Beispiel dafür ist George Soros. Selbst der Mega-Spekulant hat damit einen Milliardenverlust gemacht.