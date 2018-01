Dem Dax zugutekommt die starke Entwicklung der amerikanischen Aktienmärkte. Der Dow Jones hat mit einem Stand um 25.000 Punkte zwar ein wichtiges Ziel erreicht und könnte insofern eine Korrektur einleiten. Doch nur weil ein Markt gut läuft, muss ein Trend nicht kippen. Ganz im Gegenteil: Gefährlich wird es an den Börsen in der Regel dann, wenn die Kurse mehrere Wochen in einem eigentlich guten Umfeld nur auf der Stelle treten. Genau diese Gefahr aber besteht angesichts der breiten Hausse derzeit nicht.

Potenzial bis 15.000

Wie weit kann der Dax in diesem Umfeld klettern? Fundamental lassen sich, wie vor zwei Wochen beschrieben, bei guten Unternehmensgewinnen und einer fortgeschrittenen Bewertung Zielzonen bis 15.000 Punkte hochrechnen. Kurstechnisch hat der Dax seit Anfang November zwei Monate Korrektur hinter sich, die er nun, angesichts der zuletzt sehr starken Kurse, mit einem Kaufsignal abschließt.

Bei 13.300 Punkten hat der Dax zunächst das Top-Niveau von Mitte Dezember erreicht. Hier könnte es eine kurze Verschnaufpause geben. Die hohe Dynamik des jüngsten Anstiegs spricht dafür, dass es nach einer kurzen Korrektur dann mindestens wieder bis zum alten Hoch bei 13.500 Punkten geht.

Schafft der Dax, was in einem guten Jahresstart durchaus möglich ist, einen ähnlichen Zugewinn wie in der Hausse-Phase September bis Oktober (plus 1500 Punkte), ergäbe das bei einem Startpunkt der jüngsten Aufwärtsbewegung bei 12.750 ein theoretisches Ziel von 14.250. Zeitfenster wäre die Spanne bis Ende Februar. Dieses positive Szenario würde gut zum klassischen Wende-Monat März passen: Womöglich wie im Jahr 2000 – als der Markt am 6. und 7. März sein Hoch sah und danach schwer abdrehte.