FrankfurtSpekulationen auf einen Angebotsengpass haben den Preis für Aluminium am Donnerstag erneut in die Höhe getrieben. Das unter anderem im Auto- und Flugzeugbau eingesetzte Metall war mit 2215 Dollar je Tonne zeitweise so teuer wie zuletzt vor fünfeinhalb Jahren. Im Kampf gegen die Luftverschmutzung ordnete die chinesische Regierung für den Winter Produktionskürzungen für die Aluminium-Hütten des Landes an.