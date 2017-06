FrankfurtAus Furcht vor einem Überangebot haben sich am Donnerstag weitere Anleger aus dem Eisenerz-Markt zurückgezogen. Der chinesische Terminkontrakt verlor bis zu 5,4 Prozent und war mit 415 Yuan (61 Dollar) je Tonne so billig wie zuletzt vor gut einem halben Jahr. In seinem Sog büßte Stahl an der Shanghaier Börse 2,8 Prozent auf 3092 Yuan (454 Dollar) ein. Damit rutschte der Preis binnen weniger Tage um etwa sieben Prozent ab. Bei Eisenerz ist das Minus mehr als doppelt so hoch. „Wir nähern uns dem Sommer, in dem die Bautätigkeit üblicherweise an Schwung verliert“, sagte Analystin Kelly Teoh vom Brokerhaus Clarksons Platou. Zudem schrumpfte die chinesische Industrie einer privaten Umfrage zufolge im Mai erstmals seit knapp einem Jahr . Das Land ist der weltweit größte Produzent und Verbraucher von Stahl.