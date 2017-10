Singapur/FrankfurtDie Ölpreise haben sich am Donnerstag kaum verändert. Ein Barrel (je 159 Liter) der amerikanischen Sorte WTI zur Lieferung im November kostete zuletzt 49,94 Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Vortag. Der Preis der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember stieg hingegen um drei Cent auf 55,83 Dollar.

Damit haben sich die Ölpreise nach den Verlusten vom Vortag vorerst stabilisiert. Am Mittwochnachmittag waren sie trotz eines unerwartet starken Rückgangs der US-Ölreserven gesunken. Experten erklärten die zuletzt fallenden Preise mit der Entwicklung der Fördermenge in den USA. Diese war in der vergangenen Woche nach Angaben der Regierung um 0,15 Prozent auf 9,56 Millionen Barrel pro Tag gestiegen.