Singapur/FrankfurtDie Ölpreise haben sich am Dienstag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Impulse blieben im frühen Handel weitgehend aus. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Morgen 55,80 US-Dollar. Das war ein Cent mehr als am Montag.