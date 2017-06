SingapurDie Ölpreise haben sich am Dienstag nicht verändert. Am frühen Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wie am Vortag 46,91 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) verharrte bei 44,20 Dollar.

Neue Spannungen zwischen wichtigen Förderstaaten am Persischen Golf hatten am Morgen keinen Einfluss auf die Ölpreise. Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben drei mutmaßliche iranische Soldaten festgenommen, die mit einem Boot in das Hoheitsgebiet des Königreiches eingedrungen und auf eine saudi-arabische Öl-Plattform zugesteuert seien.