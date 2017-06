Bild vergrößern In den USA werden immer mehr Bohrlöcher für Rohöl in Betrieb genommen. dpa Bild:

Die Anzahl der Bohrlöcher in den USA ist nun die 22. Woche in Folge auf einem Höchstniveau. Dies schlägt sich auch in den Ölpreisen nieder. Durch die Belastung sank der Preis am Montag erneut um 16 Cent.