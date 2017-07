SingapurDie Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am Morgen 49,40 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung fiel um 24 Cent auf 46,83 Dollar.

Die jüngsten Verluste folgen auf eine längere Phase mit Preiszuwächsen. In den vergangenen acht Handelstagen hatten die Ölpreise jeweils zugelegt. Das war der längste Abschnitt in diesem Jahr. Marktbeobachter erklären die Erholung vor allem mit einer besseren Marktstimmung.