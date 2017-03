New York, London, Singapur, FrankfurtDie hohe US-Förderung hat am Mittwoch die Ölpreise ins Rutschen gebracht. Nordseeöl der Sorte Brent verbilligte sich um 0,8 Prozent auf 50,53 Dollar je Barrel (159 Liter). Damit nähert sich der Preis der psychologisch und technisch wichtigen 50-Dollar-Marke, die seit der Vereinbarung der Opec über eine Förderbremse Ende November vorigen Jahres gehalten hatte. US-Leichtöl WTI notiert mit 47,81 Dollar 0,9 Prozent im Minus. Vor allem der Anstieg der US-Lagerbestände belaste die Preise. Laut Berechnungen des Branchenverbandes API waren die Reserven in der vorigen Woche mit 4,5 Millionen Fässern deutlich stärker als gedacht gestiegen.

Nunmehr stehen die am Nachmittag erwarteten amtlichen Daten des Energieministeriums im Fokus. Die API-Daten hätten den Preisen schon arg zugesetzt, sagte Jeffrey Halley, Marktanalyst beim Brokerhaus OANDA in Singapur. Die EIA-Daten könnten endgültig eine Trendwende auslösen. Nach amtlichen Angaben ist die US-Ölproduktion seit Mitte 2016 um mehr als acht Prozent gestiegen auf über 9,1 Millionen Fässer täglich (bpd). Das ist das Niveau von Ende 2014, als die Preise zu straucheln begannen.