Während in der Opec über eine Verlängerung der noch bis März nächsten Jahres vereinbarten Förderbremse diskutiert wird, hat der wieder höhere Ölpreis die US-Förderung angekurbelt. Nach amtlichen Daten förderten die USA im September mit 9,55 Millionen Barrel täglich (bpd) so viel Öl wie im Juli. Damit liegt die US-Produktion nur knapp unter dem im Juni 2015 mit 9,61 Millionen bpd aufgestellten Rekordhoch. In Moskau sagte der iranische Ölminister Bijan Zanganeh Journalisten, das Kartell wolle alles tun, um die Preise zu stabilisieren. Auch Venezuela fordert eine Verlängerung des Deals oder sogar eine Verschärfung. In Moskau findet ein Energieforum statt. Russland ist kein Mitglied der Opec, beteiligt sich aber an der Förderbremse und will nach Angaben von Außenminister Sergej Lawrow auch weiter mit Saudi-Arabien zusammenarbeiten. In Libyen wurde das wichtige Sharara Ölfeld nach dreitägiger Schließung wieder geöffnet.