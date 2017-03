FrankfurtDie Ölpreise sind am Donnerstag wieder leicht gestiegen. Nordseeöl der Sorte Brent kostete mit 50,94 Dollar je Barrel (159 Liter) 0,6 Prozent mehr als am Vorabend. US-Leichtöl WTI notierte mit 48,35 Dollar 0,7 Prozent höher. Am Mittwoch war der richtungsweisende Brent-Kontrakt erstmals seit Ende November 2016 unter die wichtige Marke von 50 Dollar gerutscht. Damit hatte der Preis so niedrig wie zuletzt Ende November notiert, als die Opec und andere Förderländer sich auf eine Senkung der Fördermengen geeinigt hatten. Allerdings sprang Brent dann rasch wieder über die 50-Dollar-Marke. Offenbar habe die Marke aus technischer Sicht zunächst gehalten, sagte ein Händler. Doch generell sei der Preis angeschlagen.