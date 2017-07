SingapurDie Ölpreise haben sich am Dienstag zunächst kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am Morgen 48,45 US-Dollar. Das waren drei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung stieg um ein Cent auf 46,03 Dollar.

Ein Anstieg der Fördermenge in Libyen konnte die Preise vorerst nicht belasten. Im weiteren Handelsverlauf dürften neue Daten zu den Ölreserven in den USA in den Fokus der Anleger rücken. Am Abend stehen Kennzahlen zu den Lagerbeständen des privaten API-Instituts auf dem Programm, bevor am Mittwoch die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung zur Veröffentlichung anstehen.