Bild vergrößern Erdöl wird mit Hilfe eines Tiefpumpenantriebes („Pferdekopf“) gefördert. dpa Bild:

Am Dienstagmorgen haben sich die Ölpreise kaum verändert. Am Markt rückt zunehmend das Ende November anstehende Treffen der Opec in den Blick. Das Kartell wird wohl die Begrenzung der Fördermenge verlängern.