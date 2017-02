SingapurDie Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 55,64 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur Lieferung im März stieg ebenfalls um fünf Cent auf 52,98 Dollar.

Nach einem deutlichen Preisrückgang zum Wochenauftakt sprachen Marktbeobachter von einem impulsarmen Handel. Am Ölmarkt rücken Daten zu den Ölreserven stärker in den Fokus, die am Mittwoch veröffentlicht werden.