Die Ölreserven sind in den USA überraschend zurückgegangen.

Ein Barrel der Nordseesorte Brent hat am Donnerstag 52,12 US-Dollar gekostet – und war somit 31 Cent teurer als am Vortag. Ein überraschender Rückgang der Reserven in den USA hat dem Preis offenbar Auftrieb gegeben.