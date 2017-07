Bild vergrößern Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 14 Cent. dpa Bild:

Der Druck auf die Rohölpreise scheint sich zu entspannen: Nach einer wochenlangen Verlustserie ziehen diese am Ölmarkt wieder an. Ausschlaggebend dafür waren jüngste Schließungen von bestehenden Bohrlöchern in den USA.