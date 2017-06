Nach Einschätzung von Marktbeobachtern richtet sich der Fokus der Investoren zunehmend auf neue Daten zu den Ölreserven in den USA, die am Nachmittag auf dem Programm stehen. Der Markt rechnet mit einem weiteren Rückgang der Lagerbestände an Rohöl in der größten Volkswirtschaft der Welt. Es wäre bereits die neunte Woche in Folge, in der die amerikanischen Ölreserven gesunken sind, was für einen Rückgang des Angebots oder eine höhere Nachfrage spricht.