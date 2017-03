FrankfurtAngesichts steigender US-Bestände an Rohöl sind die Ölpreise am Mittwoch unter Druck geraten. Nordseeöl der Sorte Brent verbilligte sich um 0,7 Prozent auf 55,55 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Leichtöl WTI kostete mit 52,73 Dollar 0,8 Prozent weniger. Laut dem US-Branchendienst API sind die Rohölbestände in der vergangenen Woche um über elf Millionen Fässer gestiegen.