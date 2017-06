Bild vergrößern Klettern die Preise, droht die ohnehin steigende US-Ölförderung weiter zuzulegen und das bestehende Überangebot auszuweiten. dpa Bild:

Die Ölpreise rangieren nahe der diesjährigen Tiefstände. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen knapp 47 Dollar – und damit fünf Cent mehr als am Vortag. Die Zweifel an der Opec-Strategie wachsen.