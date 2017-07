FrankfurtMit Aktienkäufen haben die Anleger am Donnerstag auf die Kooperation des russischen Internet-Konzerns Yandex mit dem US-Fahrdienstvermittler Uber reagiert. An der Moskauer Börse schossn der Kurs um bis zu 18 Prozent in die Höhe. Im vorbörslichen US-Handel wurden sie mit einem Plus von über zwölf Prozent gehandelt. Yandex, das als "russisches Google" bekannt ist, einigte sich mit Uber auf ein gemeinsames Geschäft in Russland und in fünf benachbarten Ländern. Das teilten beide Unternehmen mit. Demnach soll der Fahrdienst in 127 Städten im vierten Quartal starten.