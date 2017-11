Am Montagmorgen verlor die Aktie von Samsung mehr als fünf Prozent. Grund dafür war eine Studie von Analysten der Investmentbank Morgan Stanley, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. In der Studie hatten die Analysten ihren Ausblick für die Samsung-Aktie gesenkt, weil sie fürchten, dass der Boom in der Chipproduktion seinen Zenit erreicht hat.

Samsung gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Speicherchips. Der Konzern produziert vor allem Arbeitsspeicher, in der Industrie als DRAM bezeichnet, und Flash-Speicher, die sogenannten NAND, die etwa in den SSD-Festplatten von Samsung sitzen. Sie werden überwiegend in Rechenzentren, Festplatten, Computern, Tablets und Smartphones verbaut.