Dubai/LondonNur noch drei internationale Finanzplätze können sich nach Informationen von Insidern Hoffnungen auf den Mega-Börsengang des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco machen. Dazu zählen Hongkong, London und New York, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag sagten. Es sei möglich, dass Saudi Aramco neben einer Notierung in Riad eine Emission an zwei oder sogar allen drei globalen Börsenplätzen anstrebe. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen worden, teilte das Unternehmen mit. Ausgeschieden seien dagegen Tokio, Singapur und Toronto, verlautete aus den Kreisen. Derzeit tobt ein Wettbewerb unter den Börsenbetreibern.