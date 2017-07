ZürichDie Aktien des Schweizer Messtechnik-Herstellers Landis+Gyr stoßen Insidern zufolge auf große Nachfrage. Die Preisspanne für den größten Börsengang in der Schweiz seit mindestens zwei Jahren wurde auf 78 bis 82 Franken pro Titel verengt, sagten zwei mit der Sache vertraute Personen am Dienstag. Es lägen bereits genügend Angebote vor, um sämtliche Aktien in dieser Spanne zu platzieren. Bisher lag sie bei 70 bis 82 Franken. Die Aktien können noch bis Donnerstag gezeichnet werden, Handelsstart an der Schweizer Börse ist am Freitag.