ZürichIn der Schweiz nimmt der dritte Börsengang des Jahres Gestalt an. Mit dem Sprung aufs Börsenparkett in Zürich will die Versandapotheke Zur Rose mindestens 200 Millionen Franken (184 Millionen Euro) einsammeln. Das Geld soll in erster Linie in den Ausbau des Geschäfts in Deutschland fließen, wo das Unternehmen unter der Marke „DocMorris“ tätig ist. „Der Versandhandel mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln ist für DocMorris ein attraktives Kerngeschäft, in dem potenziell zweistellige Wachstumsraten erzielt werden können“, wie Zur Rose am Donnerstag mitteilte. „Mit mehr als 20 Millionen chronisch Erkrankten bietet der deutsche Markt dafür substanzielle Expansionsmöglichkeiten.“

Insider hatten Reuters jüngst gesagt, dass Zur Rose noch vor der Sommerpause den Gang an die Börse anpeilt. Das vergangene Jahr schloss die in Frauenfeld im Kanton Thurgau ansässige Firma wegen hoher Investitionen ins Wachstum bei einem Umsatz von 880 Millionen Franken mit einem Verlust von 13 Millionen Franken ab. Gegründet wurde die nach eigenen Angaben größte Versandapotheke Europas 1993 als Einkäuferverband von Ärzten, die in manchen Teilen der Schweiz Medikamente direkt an Patienten abgeben dürfen. Zur Rose ist zudem in den Niederlanden und Österreich tätig und will den Erlös aus dem Börsengang auch dazu verwenden, in weitere Länder zu expandieren. Zudem sollen Anleiheschulden getilgt werden.