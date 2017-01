FrankfurtDie Börsenpläne für die Siemens-Medizintechnik-Sparte Healthineers nehmen Finanzkreisen zufolge bereits Gestalt an. Der Münchener Industriekonzern wolle Anfang April beginnen, die begleitenden Investmentbanken auszuwählen, sagten drei Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Die besten Karten habe dafür die US-Bank Goldman Sachs, die als Hausbank von Siemens gilt und bereits mit vorbereitenden Arbeiten beschäftigt sei, sagte einer der Insider. Weder Siemens noch Goldman Sachs wollten sich dazu äußern. Stattfinden dürfte der Börsengang dann – wenn die Aktienmärkte mitspielen – frühestens im Herbst. Michael Sen, der im Siemens-Vorstand für die Medizintechnik verantwortlich sein wird und den Börsengang organisierten soll, kehrt im April von E.ON nach München zurück.

Siemens Healthineers könnte einer der größten Börsengänge in Deutschland der vergangenen Jahre werden, auch wenn der Konzern nur einen Minderheitsanteil an die Börse bringen und die Mehrheit auf Dauer behalten will. Experten veranschlagen den Wert der Sparte auf 36 Milliarden bis 37 Milliarden Euro. Wie viele Schulden der Mutterkonzern der Tochter aufhalst, ist aber offen.