Am 2. März 2017 noch feierten die Macher der Social-Media-App Snapchat ihren erhofften Traumstart an der New Yorker Börse: Zum Börsendebüt war die Aktie des Mutterkonzerns Snap zehnfach überzeichnet und schoss am ersten Handelstag hoch auf 24 Dollar, also 40 Prozent über den Ausgabekurs von 17 Dollar.

Nun ist das Papier nach längerer Talfahrt auf den Ausgabekurs zurückgefallen – und damit den tiefsten Kurs in ihrer bisherigen, kurzen Börsenkarriere. Damit ist auch der Börsenwert des Newcomers von 34 auf 11,6 Milliarden Dollar gefallen.