New YorkDie Snapchat-Mutter Snap kann Insidern zufolge mit einem erfolgreichen Börsengang rechnen. Das mit der populären Messaging-App bekanntgewordene Unternehmen strebt bei der Erstemission (IPO) Einnahmen in Höhe von 3,2 Milliarden Dollar an. Es hätten sich mehr Interessenten für die Anteilscheine zum Stückpreis von 14 bis 16 Dollar gefunden als erforderlich seien, erfuhr das Reuters-Tochterunternehmen IFR am Freitag aus Marktkreisen. Der genaue Ausgabepreis soll am Mittwoch festgelegt, am Donnerstag das Papier erstmals an der New Yorker Börse gehandelt werden.

Damit würde Snap zwischen 16,2 und 18,5 Milliarden Dollar bewertet. Zunächst hatten Experten mit einer Bewertung von 20 bis 25 Milliarden Dollar gerechnet. Der Börsengang dürfte das größte Technologie-IPO in den USA seit fünf Jahren werden. Daher plant die New Yorker Börse (NYSE) für Samstag einen Probelauf, um sicherzustellen, dass ihre Systeme das erwartete Handelsvolumen bewältigen können. Beim Börsengang von Facebook 2012 war es an der Technologiebörse Nasdaq zu Problemen gekommen.