New YorkDie Muttergesellschaft der beliebten Nachrichten-App Snapchat nimmt bei ihrem Börsengang einem Insider zufolge 3,4 Milliarden Dollar und damit überraschend viel Geld ein. Die Aktien von Snap, die am Donnerstag ihr Debüt an der New Yorker Börse geben, werden zu einem Preis von 17 Dollar je Papier ausgegeben, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch erfuhr.

Eigentlich waren 14 bis 16 Dollar angepeilt. Beim Börsengang wird Snap mit 24 Milliarden Dollar bewertet - der höchste Betrag in der Technologiebranche, seit Facebook 2012 den Einstand feierte.