DüsseldorfDer Börsengang des ungarischen Speditionskonzerns Waberer‘s entwickelt sich für den bisherigen Eigentümer, die Private-Equity-Gesellschaft MID Europa Partners, zur Enttäuschung. Wie das Budapester Unternehmen am Freitagmorgen bekannt gab, wird der Ausgabepreis der Aktien mit umgerechnet 16,50 Euro am unteren Ende der zunächst angepeilten Preisspanne liegen. MID hatte zuvor mit bis zu 20,40 Euro gerechnet. Handelsstart für den größten ungarischen Börsengang seit 1998 soll der 6. Juli sein, wie das Handelsblatt erfuhr.

Schon im Herbst 2015 rangierte Gründer György Waberer die Spedition Richtung Börsenparkett, wandelte die Rechtsform seiner Firma dazu eigens in eine Aktiengesellschaft. Dann aber stoppte er kurzfristig das Unterfangen. Die trüben Kursentwicklungen an den Aktienmärkten, hieß es damals zur Entschuldigung, hätten das Börsendebüt zum Vabanquespiel gemacht. Tatsächlich aber waren es wohl schon damals die mageren Betriebsergebnisse, die Anleger verschreckten.

Ende Mai startete die EU-Kommission jedoch eine Initiative, die dem Dumping auf Europas Autobahnen einen Riegel vorschieben will. Für ungarische Fahrer, so eine der Forderungen, müssten danach beispielsweise deutsche Mindestlöhne gezahlt werden, sobald sie sich drei Tage in einem Monat dort aufhalten. Bei Kabotagefahrten – also innerdeutsche Fahrten ausländischer Transportanbieter – sollen für den Trucker ab der ersten Kabotagefahrt die Regeln seines Einsatzgebietes gelten. Für Waberer‘s würde es damit deutlich teurer, für Anleger noch riskanter.