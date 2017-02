FrankfurtIn der Hoffnung auf einen künftigen französischen Präsidenten Emmanuel Macron haben sich Anleger am Montag mit Staatsanleihen des Landes eingedeckt. Die drückte die Rendite der zehnjährigen Titel auf ein Fünf-Wochen-Tief von 0,884 Prozent.

Einer am Wochenende veröffentlichten Umfrage von Odoxa/Dentsu-Consulting zufolge wird der unabhängige Kandidat Macron bei der Stichwahl am 7. Mai seine wahrscheinliche Kontrahentin Marine Le Pen mit 61 zu 39 Prozent besiegen. Die Chefin des rechtsextremen Front National will ihr Land aus der Euro-Zone herauslösen. Zudem konnten sich der Sozialist Benoit Hamon und der unabhängige Kandidat Jean-Luc Melenchon nicht auf eine Allianz einigen. „Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ein linker Kandidat Macron oder Fillon überholt“, sagte Anlagestratege Rene Albrecht von der DZ Bank.