Die Übernahme des Pharmaunternehmens Stada ist auch am weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock gescheitert. Blackrock hätte mit seinem Stada-Aktienanteil bei der Übernahme das Zünglein an der Waage sein können: Nur 65,5 Prozent der Stada-Aktionäre hatten bis Montag die Offerte der Finanzinvestoren Bain und Cinven angenommen. Die hätten aber 67,5 Prozent bekommen müssen, um den im MDax notierten Konzern zu übernehmen. Blackrock hält, vor allem in Indexfonds (ETF), die MDax-Aktien kaufen, etwa 2,8 Prozent an Stada. Der Fondsanbieter hatte die Aktien aber nicht zur Übernahme eingereicht, weil er stets die im Index enthaltenen, liquidesten Aktien eines Konzerns halten muss. Das waren aber nun gerade nicht die zur Übernahme eingereichten Stada-Papiere.