Frankfurt/MainEine Kaufempfehlung hat den Kurs des Stahlhändlers Klöckner & Co am Donnerstag angetrieben. Die Aktien legten 5,4 Prozent zu auf ein Acht-Tageshoch von 9,54 Euro. Damit waren sie stärkster Gewinner im Kleinwerteindex SDax.

Die DZ Bank stufte die Titel auf „Kaufen“ von „Halten“ hoch und setzte den fairen Wert mit elf nach zuvor 10,60 Euro fest. „Aktuell deutet sich eine Verbesserung der Stahlpreise in China an, und eine Trendwende der Stahlpreise in Europa scheint unseres Erachtens mit Blick auf die grundsätzlich robuste Nachfragesituation im vierten Quartal dieses Jahres möglich“, hieß es zur Begründung. Sollte sich der US-Stahlmarkt weiter abschotten, könnte dies zudem die Preise in den USA treiben. Klöckner könne mit seiner starken US-Präsenz davon profitieren. „Aus unserer Sicht hat die Aktie bereits viel Negatives vorweggenommen und der Kursrückgang scheint übertrieben.“ Seit Jahresbeginn haben die Titel 24 Prozent verloren.