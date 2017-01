WashingtonDonald Trumps Wahlsieg am 8. November hat nur in derselben Nacht kurz zu einem Kurseinbruch geführt und dann gleich einen Siegeszug der Aktien eingeleitet. Zugleich verkauften die Anleger massenweise Anleihen, was deren Renditen hochtrieb.

Während der Überraschungssieg durchschnittliche Aktienbesitzer auf einmal reicher machte, war dies für den Milliardär George Soros nicht der Fall. Der legendäre Investor, der 1992 durch eine groß angelegte Spekulation gegen das britische Pfund berühmt wurde, verlor nach der Wahl laut Informationen des „Wall Street Journal“ fast eine Milliarde Dollar.