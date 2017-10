DüsseldorfEigentlich ist sich Warren Buffet sicher: Mit einem börsengehandelten passiven Fonds (ETF) könne er über einen Zeitraum von zehn Jahren mehr Rendite erzielen als die große Mehrheit professioneller Hedgefonds-Manager, die aktive Fonds verwalten. Erst in diesem Jahr hat er genau so eine Wette gegen Ted Seides, damals Manager bei der Anlagefirma Protégé Partners, gewonnen. Das Ergebnis war eine Blamage für die Branche. Einen neuen Herausforderer hatte Buffet bereits gefunden, doch dann machte er überraschend einen Rückzieher.

Zehn Jahre sollte die nächste Wette dauen, genau wie die erste. Buffets neuer Herausforderer: Mark Yusko, Gründer und Chef-Anlagestratege des Hedgefonds Morgan Creek. Der Wetteinsatz sollte eine Million Dollar betragen. Doch Buffet hat ein Problem. In zehn Jahren wäre der Starinvestor 97 Jahre alt. In einer Mail an Yusko schrieb er daher, dass er dann höchstwahrscheinlich nicht mehr in der besten Verfassung sein werde, um über die Ergebnisse zu sprechen.